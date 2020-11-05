Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Владельцам Xbox Series S будет доступно лишь 364 гигабайта пространства твердотельного накопителя (SSD) консоли, при том что его общий объём составляет 512 гигабайт. Об этом 5 ноября сообщил портал Kotaku.

Издание отмечает, что это достаточно мало, поскольку та же Halo: The Master Chief Collection займёт на SSD более 100 гигабайт. Файлы других популярных игр Xbox, таких как Gears 5 и Forza Horizon 4, имеют аналогичный размер. Что касается такого «тяжеловеса», как Call Of Duty, то новая игра серии Black Ops Cold War в случае, если геймеры захотят получить доступ ко всем режимам, займет 136 гигабайт на накопителе Xbox Series S.

Кроме того, автор статьи обратил внимание, что новая «младшая» консоль Xbox в процентном соотношении предлагает меньше полезного пространства на SSD, чем «старшая»: в случае Series X это 80,2%, а в случае Series S — 71,1%.

Ранее Xbox сообщила, что операционная система Series X займёт на накопителе 198 гигабайт. Таким образом, владельцам консоли будет доступно лишь около 800 гигабайт пространства. В компании отметили, что новые консоли получат функцию экономии пространства: геймеры смогут не устанавливать те части игр, которые им не нужны, например, они смогут отказаться от одиночной кампании, если им интересен только многопользовательский режим.

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