Киев, 5 ноября 2020, 14:18 — REGNUM Государственный концерн «Укроборонпром» передал вооружённым силам Украины (ВСУ) партию реактивных огнемётов РПО-16. Об этом сообщила 4 ноября пресс-служба концерна.
В сообщении сказано, что оружие предварительно прошло испытания.
Украинским силовикам также представили облегчённый вариант огнемёта, предназначенный для подразделений Сил специального назначения, СБУ и разведки.
Напомним, ранее в «Укроборонпроме» заявили, что ВСУ получат новый украинский 120-мм миномёт взамен скандального «Молота», от взрывов которого погибли 13 украинских силовиков.
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