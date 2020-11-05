Киев, , 14:18 — REGNUM Государственный концерн «Укроборонпром» передал вооружённым силам Украины (ВСУ) партию реактивных огнемётов РПО-16. Об этом сообщила 4 ноября пресс-служба концерна.

В сообщении сказано, что оружие предварительно прошло испытания.

«В ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективны для прицельного поражения лёгкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии на расстоянии до одного километра», — сказано в сообщении.

Украинским силовикам также представили облегчённый вариант огнемёта, предназначенный для подразделений Сил специального назначения, СБУ и разведки.

Напомним, ранее в «Укроборонпроме» заявили, что ВСУ получат новый украинский 120-мм миномёт взамен скандального «Молота», от взрывов которого погибли 13 украинских силовиков.

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