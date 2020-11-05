Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi в Соединённых Штатах объявил отзывную кампанию автомобилей Q7 2018−2020 годов выпуска. Об этом сообщается на сайте Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA).

Причиной отзыва стала проблема с обивкой задней стойки. Она может не поглощать силу удара в случае ДТП, что увеличивает риск травмы головы для пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности.

Данный дефект был обнаружен во время плановых испытаний. На данный момент в компании не получали информацию о происшествиях или травмах пассажиров, связанных с этой проблемой. В компании подчеркнули, что боковые шторки безопасности в Q7 обеспечат надлежащую защиту.

В общей сложности под отзыв попали 94 144 автомобиля. По предположениям автопроизводителя, около 10% этих машин могут иметь указанный дефект. Также отмечается, что часть из них уже были отремонтированы перед отправкой с завода.

Ранее под отзывную кампанию в США попали суперкары SVJ итальянского автопроизводителя Lamborghini из-за возможного дефекта резьбы на переднем подрамнике, посредством которой к кузову крепится рычаг подвески.

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