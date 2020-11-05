Токио, , 13:11 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan представил обновлённый пикап Navara. Демонстрационный ролик размещён на официальном канале компании в YouTube.

В видеоролике главный операционный директор компании Ашвани Гупта заявил, что рестайлинговый автомобиль получил передовые технологии, которые улучшают динамические характеристики модели на дороге и бездорожье. Также в новый автомобиль внедрены новейшие системы обеспечения безопасности и комфорта.

Автопроизводители укомплектовали машину рядом технологий Nissan Intelligent Mobility. В авто есть поддержка безопасного вождения и система аварийной остановки, предотвращающая столкновение с движущимися впереди машинами и пешеходами.

В продаже новинка появится в Таиланде. Это произойдёт уже в декабре 2020 года. Позже модель будет представлена и на других авторынках.

Ранее компания Nissan зарегистрировала в России кроссовер X-Trail. Авто предложат в четырёх версиях: S, SV, SL и Platinum. Самая дешёвая комплектация будет продаваться за 26 650 долларов (порядка 2,1 млн рублей), а самая дорогая — за 36 830 долларов (порядка 2,9 млн рублей).

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