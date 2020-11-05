Токио, , 10:11 — REGNUM Японская транснациональная компания Yamaha представила обновлённый вариант мотоцикла MT-07. Об этом сообщает пресс-служба японской фирмы.

Рестайлинговый байк оснащён циклопическим проектором фар, который обрамлён светодиодами. Также байк получил светодиодные поворотные сигналы. Кроме того, автопроизводители укомплектовали новинку улучшенной тормозной системой, новым LCD-дисплеем и коническим рулём из алюминия.

В качестве силового агрегата у MT-07 установлен модернизированный 689-кубовый мотор мощностью 75 «лошадей». Специалисты компании переработали воздуховоды и электронный блок управления, а также оптимизировали параметры впрыска топлива.

Отдельно стоит отметить, что байк обладает телескопической вилкой спереди, регулируемым моноблоком сзади и антиблокировочной системой. Вес мотоцикла составляет 184 кг.

Ранее компания Suzuki представила мотоцикл GSX-R150 MotoGP, созданный специально для индонезийского рынка. Байк приводится в движение 147,3-кубовым одноцилиндровым мотором с впрыском горючего. Максимальная производительность агрегата равна 19 л. с.

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