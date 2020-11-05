Москва, 5 ноября 2020, 08:56 — REGNUM В Вооружённые силы России поступили модернизированные танки Т-72Б3 с новыми двигателями и современной системой управления огнём, сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода.
Отмечается, что работы производились в рамках гособоронзаказа.
«Полученные из ремфонда танки Т-72Б прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3», — говорится в сообщении.
Напомним, в 2018 году сообщалось, что основные боевые танки российской армии Т-72Б3 будут оснащаться комплексами активной защиты (КАЗ) «Арена».
Комплекс активной защиты «Арена» уничтожает угрожающие боевой машине кумулятивные гранаты и противотанковые ракеты. КАЗ «Арена» состоит из радара, вычислительной системы и боеприпасов, активизация которых разрушает угрожающий танку снаряд.