Пекин, , 03:32 — REGNUM Китай создаст научно-технический промышленный парк на базе сталелитейного завода в западном Пекине с целью стимулировать развитие индустрии, основанной на научном подходе, сообщает агентство Синьхуа.

Китай придает огромную значимость научно-техническим инновациям и наблюдает бум развития научно-фантастической промышленности у себя в стране. Кроме того, Пекин для властей Китая станет точкой притяжения инноваций с целью создания здесь научно-технического центра глобальной значимости, сообщил представитель Китайской ассоциации науки и технологий Бай Си.

По словам заместителя генерального директора Beijing Shougang Construction Group Co., Ltd. Фу Сяомина, компания потратит около 10 лет на строительство «научно-фантастического города» площадью около 160 тыс. кв. метров в промышленном парке Шоуган в пекинском районе Шицзиншань.

В научно-фантастическом городе будет создано несколько центров международной коммуникации, расширения технологических возможностей и потребительского опыта, а также платформа государственных услуг для графического рендеринга изображений, торговли авторскими правами, цифровой фотографии и производства, сказал Фу.

Основанная в 1919 году, китайская сталелитейная компания Shougang Group превратила свои бывшие производственные помещения в районе Шицзиншань в новую столичную достопримечательность, проводя зимние спортивные мероприятия, ярмарки и выставки. Она перенесла производство в прибрежную промышленную зону Цаофейдянь в соседней провинции Хэбэй.