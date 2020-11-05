Пекин, , 02:59 — REGNUM Китай проведет форум по развитию интернета с 23 по 24 ноября в города Учжэнь восточной провинции Чжэцзян, на который будут приглашены ученые и гости из иностранных правительственных департаментов, международных организаций и компаний, сообщает агентство Синьхуа.

Темой мероприятия под названием «Всемирная интернет-конференция — Форум развития интернета» стало «Цифровые возможности создают лучшее будущее: построение общества единого будущего в киберпространстве».

Мероприятие будет включать в себя главный форум и пять второстепенных, а также прочие активности, которые пройдут как онлайн, так и офлайн, сообщил замглавы Киберпространственной администрации Китая Чжао Цзэлян.

Главный форум сфокусируется на новых трендах в развитии киберпространства, включая научные меры против эпидемий. Второстепенные форумы предложат обсуждение международных норм в сфере киберпространства, промышленного интернета и искусственного интеллекта среди прочих тем.