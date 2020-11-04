Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) восстановили связь с космическим зондом «Вояджер-2». Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

Вояджер-2 NASA

Космический аппарат «Вояджер-2» был запущен в августе 1977 года с целью изучения дальних планет Солнечной системы. Аппарат успешно прошёл мимо Урана и Нептуна, а в декабре 2018 года вошёл в межзвёздное пространство.

9 марта 2020 американские специалисты начали ремонт сети радиотелескопов Deep Space Network (DSN), которые использовались для дальней космической связи. Этот ремонт затронул и 70-метровую антенну Deep Space Station (DSS) 43 в Канберре, обеспечивающую связь с зондом «Вояджер-2». В результате в середине марта в NASA потеряли связь с космическим зондом.

В конце октября станция DSS 43 была введена в эксплуатацию после ремонта, после чего на зонд было отправлено тестовое сообщение.

«Зонд «Вояджер-2» вернул сигнал, подтверждающий, что он получил «вызов» и без проблем выполнил команды», — сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA.

Специалист NASA по космической связи Филипп Болдуин объяснил, что ремонт телескопа DSS 43 был рискованной, но необходимой операцией. Возраст этой станции составляет почти 50 лет, однако проведённый ремонт позволит использовать её и для других миссий. Например, DSS 43 планируется использовать для связи с марсоходом Perseverance, который достигнет Марса в феврале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года американские астрономы рассчитали, что первым космическим аппаратом, который достигнет ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, должен стать зонд «Вояджер-1». Для этого потребуется около 16 тысяч лет.

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