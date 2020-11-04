Вашингтон, , 11:59 — REGNUM На ноябрьском мероприятии американская компания Apple представит новый компьютер на базе собственного процессора. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли.

Ноутбук Mac

Компания Apple официально объявила о проведении очередного мероприятия 10 ноября, но не представила никаких подробностей. Был опубликован только слоган мероприятия: «Ещё одна вещь».

По данным CNBC, в этот день Apple представит новые компьютеры Mac, которые будут оснащены процессорами, разработанными Apple на базе архитектуры ARM. С 2005 года компьютеры и ноутбуки Apple оснащались процессорами Intel.

В июне в Apple объявили о постепенном отказе от процессоров Intel в пользу собственных решений на базе архитектуры британского разработчика ARM. Планируется, что Apple полностью откажется от процессоров Intel за два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Apple провела две презентации новых устройств. 15 сентября компания представила новые модели часов Apple Watch и планшетов iPad, а 13 октября — линейку новых смартфонов iPhone 12.

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