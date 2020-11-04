Москва, , 10:37 — REGNUM Первые пуски спутников в рамках федеральной программы «Сфера» могут начаться в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров в интервью журналу «Русский космос».

Спутник Обнаружения Иван Шилов © ИА REGNUM

Прохоров подчеркнул, что для начала запусков по проекту «Сфера» в 2024 году финансирование первоочередных работ должно начаться в следующем году. Планируется, что к 2030 году в состав группировки «Сфера» будет входить около 600 спутников.

Прохоров рассказал, что проект «Сфера» превосходит зарубежные программы Starlink и OneWeb по спектру решаемых задач. Он добавил, что ещё одним преимуществом станет простота и доступность абонентского оборудования, требуемого для связи посредством спутников группировки «Сфера».

"Достаточно будет простого недорогого терминала, способного в случае необходимости подключиться к сотовой сети или к спутнику. Последний по массе будет в разы (или даже на порядок) меньше современных аппаратов типа Starlink или OneWeb и значительно дешевле, а орбитальная группировка не будет насчитывать тысячи аппаратов», — подчеркнул Прохоров.

Российская федеральная целевая программа комплексного развития космический информационных технологий «Сфера» объединит несколько спутниковых группировок. В частности, в эту программ вошли группировки спутниковой связи «Экспресс», «Экспресс-РВ», «Ямал», глобальная система передачи данных «Марафон IoT/M2M» и среднеорбитальная система широкополосного доступа «Скиф». Главными задачами программы «Сфера» является предоставление спутниковой связи и услуг дистанционного зондирования Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября президент России Владимир Путин раскритиковал задержку утверждения проекта «Сфера».

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