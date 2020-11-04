Вашингтон, , 07:31 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показано, как в действительности выглядит поверхность контроллера DualSense новой консоли PlayStation 5. Ролик был опубликован 3 ноября на форуме Reddit.

Пользователь платформы, известный под ником Thenadamgoes, при помощи микроскопа показал: «шершавость» поверхности DualSense реализована благодаря выпуклому рельефу, сформированному из известных геймерам символов Sony: круга, квадрата, креста и треугольника. В комментариях под публикацией пользователи предположили, что таким образом Sony решила упростить задачу геймерам, которые теперь без труда смогут отличить оригинальные контроллеры PS5 от подделок.

Ранее в сеть выложили видео, в котором показана полная разборка контроллера DualSense. В России консоль PlayStation 5 появится в магазинах 19 ноября 2020 года.

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