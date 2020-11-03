Москва, , 23:40 — REGNUM Сухопутные войска России получат гиперзвуковое оружие, созданное на основе ракетного комплекса «Гермес», представленного на форуме «Армия-2020», сообщает 3 ноября газета «Известия» со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

Новый гиперзвуковой ракетный комплекс «лёгкого класса» будет создан для оснащения ракетно-артиллерийских подразделений в соединениях Сухопутных войск ВС России.

«Российские сухопутные войска смогут за считанные секунды уничтожать штабы, пункты управления, артиллерию и бронетехнику противника. В стране началось создание новейшей гиперзвуковой ракеты легкого класса», — сообщает издание.

Новая гиперзвуковая ракета лёгкого класса в рабочей документации получила название «Клевок-Д2». Предполагается, что она будет поражать цели со скоростью в пять раз превышающей скорость звука (пять Махов). По некоторым данным, дальность поражения целей будет превышать 100 км.

Наведение гиперзвуковых ракет с 57-килограммовой боевой частью на цель будет осуществляться как с беспилотников, так и по данным радиолокационной разведки. Пусковые установки нового гиперзвукового ракетного комплекса будут размещаться на различных воздушных и наземных платформах, включая армейские бронеавтомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ВМФ России успешно испытал гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского базирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Журавлёв: США закрепят в законе превосходство российского оружия