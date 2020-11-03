Париж, , 15:13 — REGNUM Модный дом Ines de la Fressange Paris и компания DS Automobiles (DS — премиальный бренд PSA Peugeot Citroën) представили специальную версию кроссовера DS 3 Crossback. Об этом сообщается на сайте компании.

Спецсерия кроссовера DS 3 Crossback Пресс-служба Ines de la Fressange Paris

DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris предлагается в эксклюзивном цвете Ink Blue с крышей Black Perla Nera. Дополняют облик новинки красные акценты на зеркалах и в центре 18-дюймовых алмазных дисков.

В интерьере использованы благородные материалы, выполненные французскими мастерами. Так, обивка салона является результатом совместной разработки команд DS Automobiles и Ines de la Fressange Paris. При этом нежный голубой оттенок обивки сочетается с деталями из алькантары.

Каждый покупатель спецверсии получит эксклюзивный кошелек линии Marcia с подписью Ines de la Fressange Paris и DS Automobiles.

Ограниченная серия будет предлагаться с тремя типами двигателей: полностью электрический E-TENSE, бензиновые PureTech 155 Automatic и Puretech 130 Automatic и дизельные BlueHDi 130 Automatic. Бензиновая и дизельная версии оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Всего будет выпущено 1500 экземпляров DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris. Поставки начнутся в январе 2021 года сначала во Франции, а затем в Европе и на других континентах. На французском рынке цены на новинку начинаются от 36 400 евро (3 400 280 рублей).

Напомним, французская компания Renault анонсировала выпуск двух новых моделей электрокаров.

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