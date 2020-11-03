Джакарта, , 12:15 — REGNUM Японская компания Suzuki представила для индонезийского рынка особую вариацию мотоцикла GSX-R150. Об этом сообщается на сайте MotorBeam.

Байк к своему названию получил приставку MotoGP. Новинка отличается от предшествующей версии особой окраской, как и у байка Suzuki Ecstar. Кузов имеет синий и серебристый цвета. При этом в технической части модель не изменилась.

В передней части байк оснащён полностью светодиодной оптикой, а сзади располагаются светодиодные фонари.

В движение GSX-R150 MotoGP приводит 147,3-кубовый одноцилиндровый мотор с впрыском горючего. Максимальная мощность агрегата составляет 19 л. с. Он работает с шестипозиционной механической коробкой передач. Также мотоцикл в представленной версии комплектуется телескопическими вилками, регулируемым задним амортизатором, системой ABS от компании Bosch, а также передними и задними дисковыми тормозами.

Цена GSX-R150 MotoGP составит 34,6 млн индонезийских рупий (около 186 тыс. рублей).

Напомним, с начала 2020 года по сентябрь включительно российские дилеры продали порядка 15 тыс. новых мотоциклов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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