Москва, , 11:17 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что утверждения программ создания многоспутниковой группировки «Сфера» и сверхтяжелой ракеты до сих пор нет из-за вопросов финансирования.

По его словам, это связано в том числе и с давлением пандемии коронавируса, поскольку большие средства необходимы для резервного фонда для обеспечения карантинных мер, мер безопасности населения. Также есть проблемы, которые связаны с конъюнктурой на рынке углеводородов.

«Поэтому принять такого рода решение на самом деле никто не мог, пока президент не вмешался, — сказал Рогозин в эфире шоу «Соловьев LIVE» на Youtube. — Поэтому я и обратился к президенту некоторое время назад с просьбой провести вчерашнее совещание».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что ряд новых программ по развитию космической отрасли до сих пор не утверждён.

«Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса свертяжёлого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС», — заявил Путин.

«Однако, как я вижу, представленная информация указывает, что настоящие программы до настоящего времени не утверждены», — отметил российский лидер.

Глава государства потребовал прояснить сроки, когда будет завершено их формирование.