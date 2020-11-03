Берлин, , 09:14 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Hamann представило набор для тюнинга кросс-купе BMW X6. Об этом сообщается на сайте компании.

Тюнинг-кит (набор улучшений) для X6 включает в себя иной передний сплиттер, расширители арок колёс, задний диффузор, два патрубка системы выхлопа и новые крылья. По желанию клиента специалисты ателье могут уменьшить дорожный просвет авто на 25 мм.

В набор от Hamann также входят оригинальные 22 — либо 23-дюймовые диски Anniversary Evo. Они предлагаются в трёх разных цветах: Graphite Grey, Black Line и Hyper Silver.

Ателье также предлагает модернизацию салона X6, которая предусматривает установку спортивных педалей и подножки для ног, размещение уникальных напольных ковриков и эмблемы Hamann вместо логотипа BMW на руле.

Стоит отметить, что в компании саму модель X6 классифицируют как спортивное купе для активного отдыха.

В компании сообщили, что стоимость собственного комплекта будет объявлена клиентам лишь при личном обращении.

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