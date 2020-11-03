Хабаровск, , 09:02 — REGNUM Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приамурье, первыми получили поступившие в округ современные пистолеты Ярыгина «Грач» последней модификации. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

Новый пистолет калибра 9 мм имеет увеличенный до 18 патронов магазин и плавный спуск с небольшим ходом спускового крючка. В сочетании с быстрым возвращением после выстрела на линию прицеливания, это позволяет вести стрельбу с достаточно высоким темпом, что важно в случае ведения ближнего боя. С оружием также могут применяться бронебойные патроны, что обеспечивает поражение целей, защищённых бронежилетами.

Напомним, что первые пистолеты «Грач» начали поступать в силовые структуры РФ в 2010 году. В 2012 году новое оружие стали получать офицеры Западного военного округа (ЗВО).

Как сообщало ИА REGNUM, в России для сотрудников МВД и Росгвардии создан новый самозарядный компактный пистолет «Полоз».

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