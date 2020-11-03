Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Видеоблогер выложил в сеть видео, в котором он показал, как разбирает контроллер DualSense новой консоли PlayStation 5. Ролик был опубликован 2 ноября на YouTube-канале TronicsFix.

Создатель видео отметил, что он решил разобрать геймпад не только для того, чтобы посмотреть на его устройство, он также хотел понять, насколько сложно будет заменять части в случае поломки. Издание Kotaku отметило, что в целом опытному человеку не составит труда разобрать DualSense, если не считать того, что ему придётся затратить некоторые усилия, чтобы добраться до триггеров.

Напомним, продажи PlayStation 5 в России запланирован ына 19 ноября 2020 года. Ранее в сеть выложили видео, в котором была показана скорость загрузки игры Spider-Man: Miles Morales на новой консоли Sony. Авторы ролика показали, что процесс занял около семи секунд.

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