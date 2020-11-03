Токио, , 07:53 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota Motor планирует увеличить объёмы производства своих автомобилей на топливных элементах в десять раз. Об этом 3 ноября сообщает газета Yomiuri.

По данным газеты, с имеющихся трёх тысяч в год компания рассчитывает поднять объёмы выпуска до 30 тысяч в год прежде всего за счёт сегмента коммерческих транспортных средств — в первую очередь автобусов.

Напомним, что первое массовое производство таких автомобилей Toyota запустила в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное предприятие (СП) Toyota и Panasonic в Японии начнёт производство литий-ионных аккумуляторов для гибридных автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Toyota и Panasonic создадут литий-ионные аккумуляторы для электрокаров