Вашингтон, , 07:05 — REGNUM Ноутбуки MacBook Pro и Air будут первыми устройствами, оборудованными новыми процессорами линейки Apple Silicon. Об этом 3 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Издание утверждает, что 10 ноября 2020 года IT-гигант подробно расскажет о трёх компьютерах линейки Mac, которые получат процессры собственного производства Apple. Авторы статьи отметили, что речь идёт о новых MacBook Pro с 13-дюймовыми и 16-дюймовыми дисплеями, а также о 13-дюймовом MacBook Air.

По имеющейся у агентства информации, дизайн ноутбуков останется прежним, но они будут оборудованы процессорами на базе набора микросхем A14, которые устанавливаются в новые iPhone 12 и iPad Air.

Информация о том, что Apple хочет отказаться от использования процессоров Intel в своих устройствах впервые появилась в СМИ в апреле 2018 года. В июне 2020-го IT-гигант заявил, что процесс перевода линейки выпускаемых устройств на собственные процессоры займёт около двух лет. Стоит отметить, что сотрудничество Intel и Apple длилось на протяжении 15 лет.

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