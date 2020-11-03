Пекин, , 02:38 — REGNUM Индустрия гражданской авиации Китая значительно продвинулось в создании «умных аэропортов», сообщили в Администрации гражданской авиации Китая (CAAC).

Индустрия гражданской авиации Китая в течение 13-й пятилетки (2016−2020) занималась имплементацией стратегии технического переоснащения «умных аэропортов», сообщил глава администрации Дун Чжии.

В период с 2016 по 2020 годы упор делался на передаче данных и эффективной координации в рамках «умного управления» аэропортами. Администрация сфокусировалась на развитии безопасных, экологичных, «умных» и дружественных пассажирам аэропортах.

За указанный период CAAC обеспечила оснащение индустрии авиации мощными базами данных для устойчивых операций. Игроки в данной сфере осваивают новые возможности развития «умных аэропортов» благодаря внедрению инноваций в системы безопасности и контроля за операциями, отметил Дун.