Москва, , 23:26 — REGNUM Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 будет передан Воздушно-космическим силам России до конца ноября 2020 года, сообщает 2 ноября агентство Интерфакс со ссылкой на неназванный источник.

По утверждению агентства, сейчас истребитель проходит заводские лётные испытания. Первый полёт этого истребителя состоялся 31 октября 2020 года.

«Передача Су-57 запланирована в течение ноября, сейчас самолет проходит заводские летные испытания», — цитирует агентство слова источника.

Напомним, по условиям контракта от 2018 года установочная партия истребителей Су-57 из двух машин должна быть поставлена в 2020 году.

Первый истребитель, построенный в рамках этого контракта, разбился в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2027 году ВКС РФ должны иметь в своем составе 76 истребителей Су-57, серийный выпуск которых осуществляет авиационный завод имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

Читайте ранее в этом сюжете: Военно-воздушные силы Ирана начали масштабные учения