Москва, , 14:52 — REGNUM Подержанные автомобили, которые после покупки могут доставить целый ряд проблем, назвали журналисты портала «АвтоВзгляд».

Возглавил список китайский седан Chery Amulet. Главным недостатком этого авто является пассивная безопасность. Так, кузов седана на скорости 50 км/ч при аватарии может сложиться «в гармошку», а при ДТП на трассе, где скорость намного больше, от авто вообще ничего не останется.

На второй строчке оказалась Daewoo Nexia, пассивная безопасность которой также оставляет желать лучшего. Кроме того, покупатели подержанного автомобиля также могут столкнуться с проблемами коррозии и с изношенной обивкой салона.

Третье место заняла Mazda RX-8. Отмечается, что роторный мотор этой модели требует капитального ремонта каждые 100 тысяч км. При этом главная проблема заключается в том, что специалистов для этого ремонта днем с огнем не сыщешь.

Также в рейтинге самых проблемных автомобилей на вторичном авторынке России оказались представители премиальных брендов — Mercedes-Benz G-Class и Range Rover.

Ранее эксперты назвали самые надежные автомобили при использовании в России. Возглавили рейтинг модели чешской компании Skoda.

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