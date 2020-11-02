Токио, , 13:46 — REGNUM Организаторы конкурса «Автомобиль года в Японии 2020−2021» выбрали 33 автомобиля — кандидата на данную премию (лонг-лист). Об это сообщает издание Drom.ru.

В конкурсе могут участвовать только те автомобили, продажи которых стартовали на японском рынке не ранее 1 ноября 2019 года. Отмечается, что в нынешнем году нет строгих ограничений по реализации. На предыдущих конкурсах участники должны были иметь планируемый годовой объем сбыта не менее 500 единиц. Данный пункт решили отменить в связи с падением продаж на авторынке.

Среди претендентов на титул «Автомобиль года в Японии 2020−2021» есть такие модели, как: Suzuki Hustler, Subaru Levorg, Daihatsu Taft, Toyota Yaris, Yaris Cross, Nissan Kix, Honda e, Mazda MX-30, Audi A1 Sportback, BMW Alpina B3, Cadillac XT6, Citroen Berlingo, Jeep Renegade 4xe и множество других машин.

Уже 4 ноября жюри определит шорт-лист из десяти лучших моделей, а из них позднее выберут победителя премии.

Ранее в нидерландском городе Мюйден награду «Business Car of the Year 2021» («Бизнес-автомобиль 2021 года») получил электромобиль Tesla Model 3.

Читайте также: Названы лучшие автомобили с зимними опциями в России