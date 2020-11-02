Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Компания Ford готовит к производству на заводе в канадском городе Виндзор новый 6,8-литровый двигатель. Об этом сообщил президент профсоюза работников автомобильной промышленности Unifor Джерри Диас на пресс-конференции журналистам.

Профсоюзный лидер сообщил, что в модернизацию производственной линии завода в Виндзоре под выпуск нового двигателя компания вложила 148 млн долларов.

Ожидается, что Ford готовит движок 6,8-литровый V8, хотя в моторной линейке компании уже есть V10 аналогичного объема. Отмечается, что новый силовой агрегат будет устанавливаться на новых версиях Mustang и на пикапе F-150.

В компании не сообщают, получит ли новый мотор турбонаддув. Ранее появлялась информация, что новый двигатель будет атмосферным, а по своим характеристикам он будет схож с 7,3-литровым агрегатом Godzilla V8.

Напомним, компания Ford инвестировала 1,8 млрд долларов в переоборудование автопредприятия в Оквилле под выпуск машин с электромотором.

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