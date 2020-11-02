Москва, , 09:18 — REGNUM Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Пятое поколение» планирует запустить группировку малых аппаратов для интернета вещей, сообщили 2 ноября в пресс-службе бюро.

«В планах на будущее — запуск группировки малых аппаратов для организации связи в сегменте М2М (machine-to-machine)», — сообщили ТАСС в ОКБ.

Вместе с тем в бюро не назвали точные сроки реализации данной инициативы. Уточняется, что сейчас радиомодуль, который будет использоваться для обеспечения связи, проходит тестирование на находящемся на орбите спутнике «НОРБИ».

Как сообщало ИА REGNUM, «НОРБИ» был запущен 1 октября 2020 года в рамках программы госкорпорации «Роскосмос» «УниверСат», которая позволяет реализовывать запуски малых космических аппаратов разработки российских университетов и научных центров. Название аппарат получил в честь маленького робота Норби из одноименного цикла рассказов для детей фантаста Айзека Азимова.