Москва, , 08:31 — REGNUM Россия в 2020 году выпустит новые ракетные двигатели РД-182 и РД-120МС для перспективных российских и иностранных космических ракет, сообщается на едином портале «Главкосмос».

Отмечается, что разработка двигателей ведётся с 2019 года, прототипом для них служит двигатель РД-120.

Ранее этот двигатель, использовавшийся для второй ступени ракеты-носителя «Зенит», производился на украинском предприятии «Южмаш», которое в данный момент практически не функционирует.

Читайте также: Рогозин рассказал о ходе работ над космической ракетой сверхтяжелого класса

На сегодняшний день Россия поставляет на экспорт двигатели РД-180 и РД-181, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года американская компания United Launch Alliance (ULA) заявила о планах отказаться от эксплуатации ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180. Ориентировочно это предполагается сделать в середине 2020-х годов, сказали в ULA.

Читайте подробнее: В США намерены отказаться от российского космического двигателя РД-180