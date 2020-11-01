Москва, , 15:28 — REGNUM Самыми надёжными автомобилями при использовании в России оказались модели чешского производителя Škoda Auto. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования компаний Fit Service и Gruzdev Analyze.

Эксперты проанализировали более 2 млн ремонтных операций, проведённых в автосервисах Fit Service, расположенных более чем в 110 российских городах. Из собранной базы были исключены кузовные работы, а также услуги, не связанные с ремонтом. Оставшиеся операции были разделены на две категории: техническое обслуживание и поломки.

Эксперты сопоставили эти показатели, чтобы определить наиболее надёжные автомобили. Моделью с самым низким показателем поломок оказался внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Также в тройку самых надёжных моделей вошли седан Toyota Camry и кроссовер Skoda Yeti. Среди отечественных автомобилей наилучший результат показал кроссовер Lada Xray.

Самый низкий показатель поломок среди автопроизводителей по всем моделям продемонстрировала чешская компания Škoda Auto. В пятёрку производителей самых надёжных автомобилей также вошли Mercedes, Volkswagen, Mini и Subaru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самыми продаваемыми в России автомобилями в сегменте кроссоверов и внедорожников за первые девять месяцев 2020 года стали модели южнокорейской компании Hyundai.

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