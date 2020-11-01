Париж, , 15:02 — REGNUM Европейской космическое агентство (ЕКА) запросило у стран — членов организации дополнительное финансирование в размере €230 млн ($268 млн) на разработку ракеты-носителя Ariane 6, заявил руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Ракета-носитель тяжёлого класса Ariane 6 разрабатывается с 2014 года. Она призвана заменить использующиеся с 1998 года ракеты Ariane 5. Планировалось, что первый испытательный запуск новой ракеты состоится в 2020 году, однако из-за технических проблем и пандемии новой коронавирусной инфекции пуск был перенесён на 2021 год.

На очередном заседании Совета ЕКА Даниэль Нейеншвандер рассказал, что организация запросила дополнительное финансирование на разработку Ariane 6 из-за смещения графика испытаний. Он отметил, что выделение суммы в размере $268 млн увеличит общие затраты на разработку ракеты на 6% до $4,4 млрд. Нейеншвандер добавил, что в ЕКА рассчитывают получить дополнительное финансирование в течение нескольких месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре были завершены статические испытания твердотопливного двигателя P120C, который будет использоваться в первых ступенях ракет-носителей Ariane 6 и Vega C.

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