Вашингтон, 1 ноября 2020, 14:33 — REGNUM Издатель Riot Forge анонсировал однопользовательскую пошаговую ролевую игру Ruined King: A League of Legends Story. Анонс опубликован на YouTube-канале Riot Forge.
Действие Ruined King будет проходить во вселенной многопользовательской видеоигры League of Legends. Разработкой игры занимается студия Airship Syndicate, известная по проекту Darksiders Genesis.
Видеоигра будет доступна на персональных компьютерах в магазинах Steam и Epic Games Store, а также на консолях PS4, Xbox One и Switch в начале 2021 года. Позже будет добавлена поддержка консолей нового поколения PS5 и Xbox Series X. Более подробная информация будет представлена в декабре 2020 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе студия Riot Games анонсировала настольную игру «Камни судьбы: королевский гамбит» (Tellstones: King's Gambit) по вселенной League of Legends.