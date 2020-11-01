Токио, , 14:06 — REGNUM Ведущие производители датчиков изображений для камер смартфонов компании Sony и OmniVision получили лицензии от правительства США на поставки этих компонентов китайской компании Huawei. Об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.

Японская компания Sony является единственным в мире производителем сенсоров премиум-класса, которые используются при производстве видеокамер для флагманских смартфонов. Датчики Sony используют ведущие производители, включая Apple и Huawei. В частности, эти датчики используются и в новой серии смартфонов Huawei Mate 40, представленной в конце октября.

С 15 сентября международные компании обязаны получать лицензию от правительства США для поставок Huawei электронных компонентов, произведённых с использованием американских технологий. По данным Nikkei, компания Sony и ещё один производитель таких датчиков — OmniVision — получили соответствующие лицензии.

Однако будущее бизнеса Huawei по производству смартфонов Huawei всё ещё остаётся неопределённым. Китайская компания полагалась на чипы иностранных производителей и в других компонентах смартфонов, включая микросхемы памяти и мобильные процессоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре авторы теста DxOMark признали модель Huawei Mate 40 Pro смартфоном с лучшей камерой.

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