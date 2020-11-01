Пекин, , 12:35 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует с 2025 года поставлять в Китай только электромобили и гибридные автомобили. Об этом сообщает агентство Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.

Ранее в октябре правительство Китая представило планы по переходу к экологически чистым автомобилям к 2035 году. По данным издания, Nissan планирует идти в ногу с правительством КНР и намерен прекратить поставки автомобилей с бензиновыми двигателями в Китай в течение четырёх лет.

Ожидается, что к 2025 году Nissan представит девять новых моделей автомобилей с электрическими или гибридными двигателями. Часть из автомобилей Nissan будет производиться в Китае. Для этого японская компания расширит производственные мощности в КНР. Ожидается, что в 2021 году новые заводы Nissan будут запущены в Чанчжоу и Ухане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Китай стал крупнейшим рынком электромобилей. За год в КНР было продано 1,2 млн автомобилей с электрическими двигателями.

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