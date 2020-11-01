Токио, , 12:17 — REGNUM Компания Sony не планирует выпуск новой гарнитуры виртуальной реальности (VR) в ближайшее время, заявил генеральный директор PlayStation Джим Райан в интервью газете Washington Post.

Sony выпустила гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR в октябре 2016 года. К началу 2020 года было продано более 5 млн таких устройств. В ноябре стартуют продажи новый игровой приставки PlayStation 5, однако в Sony не планируют выпускать обновлённой VR-гарнитуры.

«Sony верит в технологии виртуальной реальности, мы верим, что когда-нибудь в будущем VR станет важным компонентом интерактивных развлечений. Произойдёт ли это в этом году? Нет. Случится ли это в следующем году? Нет. Но мы верим, что это произойдёт на каком-то этапе», — рассказал Райан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре представители PlayStation рассказали, что для совместимости гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR работала с новой консолью PlayStation 5 потребуется использовать специальный адаптер.

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