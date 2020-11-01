Москва, , 11:47 — REGNUM За первые девять месяцев 2020 года на долю производителей из Китая пришлось 57% от общего количества смартфонов, проданных в России. Об этом сообщает портал CNews со ссылкой на исследование группы «М.Видео-Эльдорадо».

По оценкам экспертов, в период с января по сентябрь текущего года в России было продано около 23 млн смартфонов. За аналогичный период предыдущего года продажи составили на 6,5% меньше.

Почти 13 млн проданных смартфонов пришлось на долю китайских производителей Honor/Huawei, Xiaomi, BBK Electronics и ZTE. Причём только на долю Huawei и суббренда Honor пришлось около 30% от всех продаж.

С начала 2020 года некоторые смартфоны Huawei и Honor поставляются в Россию с предустановленным магазином приложений Huawei Mobile Services (HMS), но без сервисов Google. Доля таких смартфонов в общем объёме продаж составила более 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале 2020 года на глобальном рынке смартфонов было поставлено 348 млн устройств. Крупнейшими поставщиками стали Samsun, Huawei и Xiaomi.

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