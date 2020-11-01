Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Американская компания Tesla лидирует по поставкам электромобилей по итогам первых девяти месяцев 2020 года. Об этом сообщает портал Electrek.

По оценкам экспертов, в период с января по сентябрь текущего года компания Tesla продала 316 тыс. электромобилей, что составляет 18% от общего объёма продаж. В пятёрку крупнейших поставщиков также вошли компании Volkswagen (113 тыс. электромобилей), BYD (104 тыс.), BMW (101 тыс.) и Renault (69 тыс.). Десятку лидеров по поставкам электромобилей закрыли Mercedes-Benz (69 тыс.), Volvo (68 тыс.), Audi (67 тыс.), Hyundai (64 тыс.) и KIA (60 тыс.).

При этом сам рынок электромобилей остаётся весьма ограниченным, составляя около 3% от общего мирового рынка автомобилей. Эксперты Electrek прогнозируют, что в 2021 году рынок электромобилей вырастет более чем вдвое и достигнет от 7% до 10% от мирового автомобильного рынка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что руководство компании Tesla рассчитывает произвести боле полумиллиона электромобилей в 2020 году.

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