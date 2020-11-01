Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Ряд рекомендаций по повышению быстродействия персональных компьютеров дал технический редактор издания Business Insider Дэйв Джонсон.

За компьютером

Быстродействие компьютеров может снижаться при эксплуатации по целому ряду причин. Зачастую причина кроется в некорректной работе программного обеспечения, что можно исправить с помощью нескольких действий.

Одной из рекомендаций является сокращение списка программ, автоматически запускаемых при загрузке операционной системы Windows. Это не только замедляет загрузку компьютера, но и снижает его быстродействие, увеличивая количество программ, постоянно работающих в фоновом режиме.

Автор также рекомендует сократить количество вкладок браузера, если ваш компьютер не справляется с такой нагрузкой. Десятки одновременно открытых вкладок могут существенно замедлить быстродействие системы.

Также скорость работы компьютера может снизиться из-за наличия вредоносных программ. Для избегания этой проблемы рекомендуется регулярно проводить сканирование системы с помощью антивирусного программного обеспечения. При этом работа самого антивируса также снижает производительность, поэтому запускать сканирование не рекомендуется во время активного использования компьютера.

Также следует перезагружать компьютер не реже одного раза в несколько дней. При постоянном использовании функции «спящего режима» система не сможет очищать фрагментированную память. Если вы используете старый компьютер, не оснащённый твердотельным накопителем (SSD), то установка накопителя этого типа позволит сильно повысить быстродействие системы. Однако эта операция является непростой, так как требует переустановки операционной системы и всех используемых программ.