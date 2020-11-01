Москва, , 08:52 — REGNUM Пять расходников, о необходимости регулярной замены которых забывают автолюбители, назвали эксперты портала «АвтоВзгляд».

Большинство водителей знает, что нужно регулярно менять масло в двигателе, тормозную жидкость и фильтры. При этом о необходимости замены ряда других расходных элементов владельцы автомобилей забывают или могут вовсе не знать.

Одним из таких расходников является масло в редукторах заднего и переднего моста. Замена этого масла требуется тем, кто регулярно использует автомобиль для езды по бездорожью. Например, владельцам LADA 4×4 и Toyota RAV4 рекомендуется менять масло в редукторах каждые 40 тыс. км.

Также не стоит забывать о замене жидкости в электромагнитной муфте. В частности, автопроизводитель Skoda рекомендует проводить замену каждые 60 тыс. км. Ещё одной необходимой процедурой является шприцевание, то есть смазка, карданного вала. Эту операцию рекомендуется выполнять после преодоления 15 тыс. км.

Масло в раздаточной коробке также имеет ограниченный ресурс работы. Этот ресурс определяется производителем, например, Hyundai рекомендует производить замену через каждые 120 тыс. км., а Changan — вдвое чаще. Ещё одним расходником являются высоковольтные провода, средний срок службы которых составляет около восьми лет.