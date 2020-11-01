Москва, , 08:29 — REGNUM Второй в 2020 году запуск спутников связи «Гонец-М» перенесён с середины на конец ноября. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, предварительно запуск назначен на 24 ноября. В ходе этого пуска на околоземную орбиту будут выведаны три аппарата спутниковой системы связи «Гонец-М».

Предыдущий запуск спутников «Гонец-М» был произведён с космодрома «Плесецк» 28 сентября. При этом пуске для вывода спутников группировки «Гонец» впервые использовалась ракета-носитель «Союз-2.1б».

Предыдущие запуски спутников этой группировки осуществлялись посредством ракет-носителей «Рокот». В Минобороны РФ решили отказаться от использования этих носителей, так как комплектующие для них производятся украинскими предприятиями.

Система «Гонец» используется для связи в труднодоступных районах, не покрытых наземными сетями GSM. Также спутники этой группировки используются для сбора и передачи координатно-временной информации спутниковой системы навигации ГЛОНАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру космодрома «Плесецк» для запуска спутников связи «Гонец».

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