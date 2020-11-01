Москва, , 07:22 — REGNUM Самыми продаваемыми в России автомобилями в сегменте кроссоверов и внедорожников за первые девять месяцев 2020 года стали модели южнокорейской компании Hyundai. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

По оценкам экспертов, в период с января по сентябрь текущего года жители России приобрели около 500 тысяч новых внедорожников и кроссоверов. Отмечается, что на долю автомобилей этого сегмента пришлось почти половина (48%) от всех продаж легковых авто.

Самыми популярными производителями стали Hyundai, продавший за этот период около 73 тыс. автомобилей, Renault (47,5 тыс.) и KIA (47 тыс.). На долю японских марок Toyota и Nissan за рассматриваемый период пришлось 41,5 тыс. и 40,5 тыс. продаж соответственно.

Также в десятку крупнейших поставщиков внедорожников вошли Volkswagen (27,9 тыс.), LADA (22,8 тыс.), Skoda (22,4 тыс.), BMW (21,2 тыс.) и Mitsubishi (18,5 тыс.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре участники опроса портала «Автокод» из России назвали самыми надёжными автомобилями модели, производимые японскими компаниями.

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