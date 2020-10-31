Москва, , 15:37 — REGNUM Представители России и Казахстана подписали межправительственные документы и контракт о создании на космодроме «Байконур» стартового комплекса «Байтерек» для пусков ракет-носителей «Союз-5». Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Соглашение было подписано 31 октября. С российской стороны соответствующие документы подписал глава Роскосмоса, со стороны Казахстана — министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Это соглашение открывает дорогу лётным испытаниям новейшего российского ракетного комплекса «Союз-5», способного составить жёсткую конкуренцию нашим ведущим конкурентам», — подчеркнул Рогозин.

Разрабатываемая РКК «Энергия» ракета-носитель «Союз-5» (ранее известная как «Иртыш») призвана заменить носители серии «Зенит». Первый испытательный пуск «Союза-5» запланирован на 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель «Союз-5» сможет использоваться для пусков с плавучего космодрома «Морской старт».