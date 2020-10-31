Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Американская компания Apple ускорила разработку собственной системы интернет-поиска, призванной заменить поисковик Google. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.

В настоящее время компания Google выплачивает Apple около $8−12 млрд в год за то, чтобы поисковик Google устанавливался в качестве поисковой системы по умолчанию на всех iOS-устройствах, производимых Apple. Антимонопольные органы США и ряда других стран ведут проверку такой практики, считая, что она является антиконкурентной.

В отчёте Financial Times говорится, что в Apple готовятся к возможному запрету подобных отношений с Google. В этом случае Apple может выпустить собственный поисковик, о работе над которым в отрасли говорят уже несколько лет.

Отмечается, что в 2018 году Apple переманила руководителя отдела поиска Google Джона Джаннандреа. В Apple говорили, что он поможет расширить возможности виртуального помощника Siri, но ещё одним из направлений его работы может быть создание альтернативного поисковика.

Об этом также свидетельствует последние изменение операционной системы для смартфонов iPhone. В версии iOS 14 Apple начала показывать собственные результаты поиска и напрямую ссылаться на интернет-ресурсы, когда пользователи вводят запросы с его домашнего экрана.

Эксперты также считают, что создание собственной поисковой системы является логичным шагом для Apple. Соучредитель Neeva и бывший глава отдела рекламы Google Шридхар Рамасвами отметил, что Apple находится в уникальной ситуации, так как полностью управляет программным обеспечением для своих устройств.

«Расширение поиска кажется естественным для Apple», — подчеркнул Рамасвами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании Google, обвинив её в злоупотреблении положением на рынке поисковых систем.