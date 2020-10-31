Москва, , 14:44 — REGNUM Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) завершил работу над концепцией сверхтяжёлой ракеты-носителя «Лидер», предназначенной для миссий к Луне и Марсу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы ГРЦ.

Марс

Базовый вариант «Лидера» предусматривает использование двух боковых блоков первой ступени, который будут оснащать двигателями РД-171М. На центральный блок второй ступени предполагается устанавливать водородные двигатели РД-0120. Головная часть ракеты включает разгонный блок, межорбитальный буксир и разрабатываемый пилотируемый корабль «Орёл».

На основе базового варианта могут быть изготовлены ракеты, предназначенные для миссий к Луне и Марсу. Планируется, что «лунная» модификация будет состоять из двух базовых ракет «Лидер», то есть из четырёх блоков первой ступени и двух блоков второй ступени. В «марсианской» модификации предусматривается использование ракеты, состоящей из трёх базовых «Лидеров». Эти модификации будут использоваться только для автоматических миссий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Роскосмосе заявили, что первый макет пилотируемого корабля «Орёл» будет готов до конца года. Испытательный полёт разрабатываемого корабля запланирован на 2023 год.

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