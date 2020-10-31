Пекин, , 13:38 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» успешно провела третью коррекцию орбиты. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Для коррекции орбиты космического аппарата были одновременно запущены все восемь двигателей зонда 25N. Операция прошла в штатном порядке.

Зонд «Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля. Первая коррекция орбиты была проведена 2 августа, вторая — 20 сентября. После третьей коррекции зонд общее расстояние, пройденное зондом, достигло 256 млн км. Всего на пути к Марсу станции предстоит преодолеть около 470 млн км. Ожидается, что «Тяньвэнь-1» выйдет на орбиту вокруг Марса в феврале 2021 года.

«Тяньвэнь-1» является первым китайским космическим аппаратом, отправленным к Марсу. Планируется, что после прибытия к Марсу от орбитального модуля отделится посадочная платформа с марсоходом, которая должна будет совершить мягкую посадку на поверхность планеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября с установленных на «Тяньвэнь-1» были получены первые изображения зонда после запуска.