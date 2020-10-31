Финикс , США, , 13:06 — REGNUM Беспилотные автомобили Waymo в ходе испытаний в городе Финикс (США, штат Аризона) попадали в дорожно-транспортные происшествия не чаще, чем управляемые людьми транспортные средства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания Waymo (принадлежит Google) испытывает беспилотные такси в Финиксе с 2019 года. Представитель компании Мэтью Швалл рассказал, что за это время было зафиксировано 18 ДТП с самоуправляемыми автомобилями, ещё 29 инцидентов удалось избежать благодаря вмешательству водителя.

Швалл отметил, что ни одно из происшествий, включая предотвращённые, не было связано с тяжёлыми травмами. В среднем автомобили Waymo попадали в ДТП не чаще, чем обычные автомобили в этом городе, проезжающие такие же расстояния.

В первый год запуска службы такси Waymo в Финиксе в беспилотных автомобилях находились специалисты компании, контролирующие работу системы автоматического вождения. С октября 2020 года часть поездок стала осуществляться в полностью автономном режиме без присутствия водителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре автопроизводитель Daimler Trucks объявил о сотрудничестве с компанией Waymo в рамках проекта по созданию беспилотного грузового автомобиля.

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