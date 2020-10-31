Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Собранный с поверхности астероида Бенну грунт успешно упакован в камеры возвращаемой капсулы зонда OSIRIS-REx. Об этом сообщается на сайте миссии.

Американская автоматическая межпланетная миссия OSIRIS-REx прибыла к астероиду Бенну в конце 2018 года. Космический аппарат был выведен на орбиту вокруг астероида, а 20 октября совершил посадку на его поверхность и забрал пробу грунта.

После этой операции выяснилось, что часть собранного материала начала просачиваться через неплотно закрывшиеся створки прибора TAGSAM, использующегося для забора грунта. Процесс укладки образцов осложняется тем, что зонд находится на расстоянии около 330 млн километров от Земли, поэтому сигналы от наземных центров передаются к OSIRIS-REx с задержкой более 18 минут.

Операция по упаковыванию грунта в специальную капсулу продолжалась в течение двух суток. Переданные с видеокамер зонда изображения показали, что большая часть грунта была успешно упакована.

«Теперь нам остаётся дожидаться возвращения и открытия этой капсулы на Земле», — отметил главный исследователь миссии OSIRIS-REx Данте Лауретта.

Планируется, что возвращаемая капсула зонда OSIRIS-REx совершит посадку на Землю в сентябре 2023 года. Учёные считают, что в прошлом астероид Бенну являлся частью более крупного астрономического тела. Предполагается, что в грунте с астероида может содержаться вещество, сохранившееся с ранних этапов образования Солнечной системы.

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