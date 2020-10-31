Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Новые смартфоны линейки iPhone 12 значительно уступают флагманским Android-моделями по времени автономной работы. Об этом сообщает портал PhoneArena.

Эксперты портала провели расширенное тестирование новых смартфонов от Apple, проверив время их работы при различных моделях использования. В одном из тестов смартфоны непрерывно воспроизводили видео с хостинга YouTube.

Модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro проработали в таком режиме 6 часов 38 минут и 6 часов 48 минут соответственно. Эти результаты уступают не только показателям флагманских Android-устройств (например, Samsung Galaxy S20 проработал более 10 часов), но и результатам более ранней модели iPhone 11, проработавшей в режиме просмотра видео 7 часов 13 минут.

Также новые iPhone показали скромные результаты при их использовании для 3D-игр. В этом режиме iPhone 12 проработал всего 3 часа, что вдвое меньше показателей iPhone 11. Эксперты считают, что это может быть вызвано плохой совместимостью популярных 3D-видеоигр с новым чипом Apple A14 Bionic, используемом в iPhone 12.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 12. Главным отличием новой модели стала поддержка связи стандарта 5G.