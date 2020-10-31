Москва, , 11:20 — REGNUM Самыми надёжными автомобилями жители России считают модели, произведённые японскими компаниями. Об этом сообщает портал «Автокод» со ссылкой на результаты собственного исследования.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Проведённый опрос показал, что более половины российских автолюбителей считает самыми надёжными автомобили, произведённые в Японии. Второе место с результатом около 20% заняли автомобили, произведённые в Германии. Среди японских производителей самыми надёжными были названы автомобили Toyota (60%), Lexus и Honda (по 11%).

Замкнули первую тройку автомобили отечественного производства, которые назвали самыми надёжными почти 8% респондентов. Оставшиеся строчки в рейтинге из восьми стран заняли производители из США, Южной Кореи, Швеции, Китая и Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам третьего квартала 2020 года самой популярной моделью автомобилей с мощностью двигателя более 250 л. с. на вторичном рынке России стала BMW X5.

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