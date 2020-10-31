Москва, , 09:43 — REGNUM Испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» запланирован на 28 ноября. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что данное решение не является окончательным. В качестве планируемой даты запуска может быть установлен один из других дней в период с 20 по 29 ноября.

Главным разработчиком ракет семейства «Ангара» является научно-производственный центр имени М. В. Хруничева. К настоящему времени проведено два испытательных запуска ракет этого типа. В апреле 2014 года состоялся пуск лёгкой «Ангары-1.2ПП», а в декабре этого же года — запуск тяжёлой «Ангары-А5».

График лётных испытаний ракет этого семейства предусматривает проведение шести пусков носителей в тяжёлой модификации и трёх — в лёгкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года ракета-носитель «Ангара-А5» была доставлена на космодром «Плесецк» для подготовки к испытательному пуску.

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