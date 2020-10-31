Пекин, , 08:52 — REGNUM Китайско-шведский производитель Polestar отзывает все проданные электромобили Polestar 2 из-за неисправных инверторов. Об этом сообщается на сайте компании.

В компании отмечают, что проблема с инверторами была выявлена в большинстве из 4500 поставленных электромобилей. Polestar призывает владельцев новоприобретённых автомобилей обратиться в сервисные центра для устранения этой проблемы.

Этот отзыв электромобилей стал уже вторым для модели Polestar 2. В начале октября, всего через несколько недель после начала поставок, Polesatr отозвала более трёх тысяч электромобилей из-за проблем с блоком HVCH, отвечающим за обогрев кабины. В компании отметили, что бракованные элементы не вызвали ни одного несчастного случая.

«Нам есть чему поучиться и есть, что улучшить в работе компании. Мы являемся новым стартапом. И, конечно нельзя ожидать, что все пойдет гладко», — отметил генеральный директор Polestar Томас Ингенлат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре компания Polesar представила концептуальный автомобиль для чемпионата Roborace.

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